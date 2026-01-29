 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Валиева справилась с четверным тулупом на тренировке

Камила Валиева выполнила на тренировке четверной тулуп
Валиева вернется к соревнованиям на стартующем 31 января чемпионате России по прыжкам. Фигуристка призналась, что превзошла свои ожидания в сроках возвращения сложных элементов
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Артем Иванов / ТАСС)

Возобновившая спортивную карьеру после дисквалификации за допинг Камила Валиева сделала четверной тулуп на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам, передает ТАСС.

Видео с тренировки группы Светланы Соколовской опубликовал телеграм-канал «Фигурное катание на Первом». Валиева заявила, что рада выйти на публику и «почувствовать этот адреналин». Фигуристка отметила, что единственное, по чему она не скучала, — это по «болячкам, которые приходят в спорте», при этом она «безумно соскучилась по всем спортсменам».

«Честно скажу, для себя я, наверное, превзошла свои ожидания, потому что я думала, что (каскад) «три-три» я соберу нескоро», — отметила фигуристка.

Призер чемпионата Италии назвал Валиеву величайшей фигуристкой в истории
Спорт
Камила Валиева

Чемпионат по прыжкам пройдет 31 января — 1 февраля в Москве.

Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).

