Валиева справилась с четверным тулупом на тренировке
Возобновившая спортивную карьеру после дисквалификации за допинг Камила Валиева сделала четверной тулуп на тренировке перед чемпионатом России по прыжкам, передает ТАСС.
Видео с тренировки группы Светланы Соколовской опубликовал телеграм-канал «Фигурное катание на Первом». Валиева заявила, что рада выйти на публику и «почувствовать этот адреналин». Фигуристка отметила, что единственное, по чему она не скучала, — это по «болячкам, которые приходят в спорте», при этом она «безумно соскучилась по всем спортсменам».
«Честно скажу, для себя я, наверное, превзошла свои ожидания, потому что я думала, что (каскад) «три-три» я соберу нескоро», — отметила фигуристка.
Чемпионат по прыжкам пройдет 31 января — 1 февраля в Москве.
Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).
