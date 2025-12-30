 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Призер чемпионата Италии назвал Валиеву величайшей фигуристкой в истории

Итальянец Чирчелли назвал Валиеву величайшей фигуристкой в истории
Итальянец Кори Чирчелли высказал слова поддержки Камиле Валиевой, чья дисквалификация завершилась 25 декабря, назвав ее уникальной фигуристкой
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Призер чемпионата Италии по фигурному катанию Кори Чирчелли прокомментировал окончание дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, назвав ее величайшей фигуристкой в истории женского одиночного катания. Его слова приводит Sport24.

«Она была и остается величайшей фигуристкой в истории женского одиночного катания», — заявил Чирчелли.

Итальянец отметил, что следит за Валиевой с юниорских соревнований. «Мне рассказывали о невероятной девочке, которая делает то, что никто не сможет повторить», — сказал он.

Чирчелли заявил, что Валиева оправдала его ожидания и даже превзошла их. «Абсолютно. Мне даже порой казалось, что это фейк. Настолько близко к идеалу, что я не мог в это поверить. Настоящий ангел из мира фигурного катания», — отметил спортсмен.

Ранее Валиева решила тренироваться под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. До отстранения она занималась в группе Этери Тутберидзе.

После дисквалификации за допинг Валиева лишилась всех завоеванных с декабря 2021 года титулов, в том числе чемпионки России и Европы.

Екатерина Халимовская
Камила Валиева фигурное катание
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
