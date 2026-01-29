Губерниев отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Спортивный комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев, комментируя свое попадание в санкционный список Евросоюза, заявил в телеграм-канале, что «будет со своей страной».
«Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт!» — написал журналист.
Губерниева включили в санкционный список вместе с такими журналистами, как Екатерина Андреева и Павел Зарубин, за их позицию в конфликте между Россией и Украиной. Среди прочего Губерниеву запрещен въезд в ЕС.
В феврале 2025-го министр спорта Михаил Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение своего внештатного советника. Тогда Дегтярев сказал, что комментатор не получил особых привилегий, а лишь возможность «захода к министру без очереди» и «ответственность за выданные советы».
Дегтярев был под санкциями Евросоюза с июля 2014-го по март 2025-го. Его исключения из списка добилась Венгрия.
