Спорт⁠,
0

Губерниев отреагировал на включение в санкционный список ЕС

Губерниев фразой «буду со своей страной» оценил санкции ЕС против себя
Губерниев попал в санкционный список ЕС за свою позицию в конфликте России и Украины. Он заявил, что и дальше будет «за Россию и российский спорт». Журналист является советником министра спорта Дегтярева
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев (Фото: Elena Mayorova / Global Look Press)

Спортивный комментатор и тележурналист Дмитрий Губерниев, комментируя свое попадание в санкционный список Евросоюза, заявил в телеграм-канале, что «будет со своей страной».

«Ой, санкции ЕС подъехали! Я был, есть и буду со своей страной! Вместе с Россией! И за российский спорт!» — написал журналист.

Губерниева включили в санкционный список вместе с такими журналистами, как Екатерина Андреева и Павел Зарубин, за их позицию в конфликте между Россией и Украиной. Среди прочего Губерниеву запрещен въезд в ЕС.

В феврале 2025-го министр спорта Михаил Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение своего внештатного советника. Тогда Дегтярев сказал, что комментатор не получил особых привилегий, а лишь возможность «захода к министру без очереди» и «ответственность за выданные советы».

Дегтярев был под санкциями Евросоюза с июля 2014-го по март 2025-го. Его исключения из списка добилась Венгрия.

Анна Сатдинова
Дмитрий Губерниев санкции ЕС
