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Дегтярев объяснил назначение Губерниева своим советником

Дегтярев объяснил назначение Губерниева своим советником «дельными подсказками»
Министр спорта и глава ОКР отметил, что удостоверение внештатного советника не дает Дмитрию Губерниеву никаких привилегий, кроме возможности попасть на прием без очереди
Фото: Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (Александр Щербак/ТАСС)
Фото: Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (Александр Щербак/ТАСС)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью ТАСС заявил, что спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев стал его советником благодаря значительному опыту в спорте и «дельным подсказкам».

«Дмитрий хорошо разбирается в спорте, много знает и видит. Заезжал недавно, долго беседовали. У него большой опыт, дельные вещи подсказывает», — рассказал Дегтярев.

Дегтярев вручил Губерниеву удостоверение советника министра спорта России
Спорт
Фото:телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Отвечая на вопрос о привилегиях, которые может получить журналист, Дегтярев пояснил, что удостоверение внештатного советника не дает каких-либо особых преимуществ. По словам чиновника, комментатор получил лишь возможность «захода к министру без очереди» и «ответственность за выданные советы».

В феврале этого года Дмитрий Губерниев стал советником министра спорта России на общественных началах, получив соответствующее удостоверение.

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Персоны
Полина Мельникова
Михаил Дегтярев министр спорта Дмитрий Губерниев Минспорта
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
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