Дегтярев объяснил назначение Губерниева своим советником
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью ТАСС заявил, что спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев стал его советником благодаря значительному опыту в спорте и «дельным подсказкам».
«Дмитрий хорошо разбирается в спорте, много знает и видит. Заезжал недавно, долго беседовали. У него большой опыт, дельные вещи подсказывает», — рассказал Дегтярев.
Отвечая на вопрос о привилегиях, которые может получить журналист, Дегтярев пояснил, что удостоверение внештатного советника не дает каких-либо особых преимуществ. По словам чиновника, комментатор получил лишь возможность «захода к министру без очереди» и «ответственность за выданные советы».
В феврале этого года Дмитрий Губерниев стал советником министра спорта России на общественных началах, получив соответствующее удостоверение.