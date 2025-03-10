Дегтярев объяснил назначение Губерниева своим советником

Министр спорта и глава ОКР отметил, что удостоверение внештатного советника не дает Дмитрию Губерниеву никаких привилегий, кроме возможности попасть на прием без очереди

Фото: Министр спорта РФ Михаил Дегтярев (Александр Щербак/ТАСС)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в интервью ТАСС заявил, что спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев стал его советником благодаря значительному опыту в спорте и «дельным подсказкам».

«Дмитрий хорошо разбирается в спорте, много знает и видит. Заезжал недавно, долго беседовали. У него большой опыт, дельные вещи подсказывает», — рассказал Дегтярев.

Отвечая на вопрос о привилегиях, которые может получить журналист, Дегтярев пояснил, что удостоверение внештатного советника не дает каких-либо особых преимуществ. По словам чиновника, комментатор получил лишь возможность «захода к министру без очереди» и «ответственность за выданные советы».

В феврале этого года Дмитрий Губерниев стал советником министра спорта России на общественных началах, получив соответствующее удостоверение.