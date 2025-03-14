 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Дегтярев назвал неожиданностью снятие с него санкций ЕС

Сюжет
Война санкций
Министр спорта и глава ОКР поблагодарил Венгрию «за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей»
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев не ожидал, что Евросоюз снимет с него санкции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

ЕС 14 марта снял санкции с четырех россиян, среди которых оказался Дегтярев. Добиться их исключения удалось Венгрии.

«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года, за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более что моя политическая позиция за все это время не изменилась», — написал Дегтярев.

ЕС снял санкции с четырех россиян
Политика
Михаил Дегтярев

Министр добавил, что считает абсолютно незаконными все ограничения против России, ее граждан и компаний, а также поблагодарил венгерскую сторону «за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей».

По словам Дегтярева, спорт является важным компонентом дипломатии, который должен быть вне политики и объединять, а не разъединять людей.

«Минспорт и Олимпийский комитет России ведут большую международную работу. Наша цель — полноценное возвращение национальной сборной России на все международные старты, включая Олимпийские игры», — заключил Дегтярев.

Ранее Венгрия также не допустила включения ОКР и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта

Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле

Протестующие ворвались в Trump Tower

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Российские компании сокращают премирование сотрудников

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Михаил Дегтярев санкции ЕС Минспорт Олимпийский комитет России (ОКР)
Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

политик, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России
10 июля 1981 года
Материалы по теме
Дегтярев упрекнул глав российских спортивных федераций в «махновщине»
Спорт
Дегтярев заявил, что не позволит клеймить российских атлетов иноагентами
Спорт
Дегтярев заявил, что у МОК уже нет формальных причин для отстранения ОКР
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 13 мар, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 13 мар, 18:19
FT узнала о «пределе терпения» ЕС из-за «призов для Кремля» от ВенгрииПолитика, 16:57
Трамп заявил о «хороших и продуктивных» переговорах с ПутинымПолитика, 16:57
Совфед одобрил закон о повторном получении бесплатных земельных участковНедвижимость, 16:54
Рютте подтвердил отказ от обсуждения членства Украины в НАТОПолитика, 16:52
Рютте допустил завершение боевых действий на Украине в 2025 годуПолитика, 16:45
Трамп призвал Путина пощадить окруженных украинских солдатПолитика, 16:43
В России осудили четверых участников захвата Суджи на сроки до 16 летПолитика, 16:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосбиржа с 17 марта допустит паи БПИФа «Ликвидность» к утренним торгамИнвестиции, 16:39
Reuters узнал, чем G7 решила пригрозить России при отказе от перемирияПолитика, 16:34
Как правильно выбирать надежных партнеров в ИндииОтрасли, 16:27
Задача — популяризировать спорт: букмекеры обсудили пути развития отраслиОтрасли, 16:26
Дегтярев назвал неожиданностью снятие с него санкций ЕССпорт, 16:23
Прокуратура попросила возбудить уголовное дело против ЧичваркинаПолитика, 16:16
В Новой Москве произошла стрельба у детского садаОбщество, 16:15