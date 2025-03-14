Дегтярев назвал неожиданностью снятие с него санкций ЕС

Министр спорта и глава ОКР поблагодарил Венгрию «за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей»

Михаил Дегтярев (Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press)

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев не ожидал, что Евросоюз снимет с него санкции. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

ЕС 14 марта снял санкции с четырех россиян, среди которых оказался Дегтярев. Добиться их исключения удалось Венгрии.

«В санкционный список ЕС меня включили 11 лет назад, в июле 2014 года, за гуманитарную помощь детям Донбасса и открытие представительства ДНР в Москве. Так что новость об их снятии стала неожиданностью, тем более что моя политическая позиция за все это время не изменилась», — написал Дегтярев.

Министр добавил, что считает абсолютно незаконными все ограничения против России, ее граждан и компаний, а также поблагодарил венгерскую сторону «за последовательную политическую позицию по защите олимпийских ценностей».

По словам Дегтярева, спорт является важным компонентом дипломатии, который должен быть вне политики и объединять, а не разъединять людей.

«Минспорт и Олимпийский комитет России ведут большую международную работу. Наша цель — полноценное возвращение национальной сборной России на все международные старты, включая Олимпийские игры», — заключил Дегтярев.

Ранее Венгрия также не допустила включения ОКР и двух российских футбольных клубов в санкционный список Евросоюза.