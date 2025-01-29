«Фонбет» сообщил о смене гендиректора после сообщений о его задержании

Букмекерская компания сообщила, что Сергей Анохин «решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола». СМИ и телеграм-каналы пишут, что его задержали

Сергей Анохин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пресс-служба букмекерской компании «Фонбет» сообщила РБК, что Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе.

Исполняющим обязанности стал Константин Линев, который долгое время являлся исполнительным директором и руководителем по правовым вопросом.

«Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола», — говорится в сообщении.

Анохин, бывший вице-президент член исполкома Российского футбольного союза (РФС), стал генеральным директором «Фонбет» в апреле 2022 года.

Ранее 29 января телеграм-канал 112 сообщил, что Анохин был задержан в Москве. Mash пишет, что его подозревают в даче взятки сотрудникам спецслужб. Источник РБК подтвердил, что Анохин задержан. Официальной информации по этому поводу пока нет.

Анохин занимался развитием футбола в России в разных должностях на протяжении более 20 лет. Он организовал Федерацию пляжного футбола России, был президентом Московской федерации футбола (2013-2022), вице-президентом и членом исполкома РФС (2016-2022), а также работал генеральным директором подмосковных «Химок» (с сентября 2020 года по ноябрь 2021-го).