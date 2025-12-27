Россиянин обыграл Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
Российский гроссмейстер Владислав Артемьев обыграл норвежца Магнуса Карлсена в седьмом туре чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходит в Дохе (Катар).
Россиянин победил 16-го чемпиона мира по классическим шахматам белыми фигурами.
Артемьев набрал 6,5 очка и укрепился в единоличных лидерах турнира. В субботы будут сыграны еще два тура.
После первого дня Артемьев, Карлсен, Гукеш Доммараджу (Индия), Арджун Эригайси (Индия) и Максим Вашье-Лаграва (Франция) лидировали в турнире, набрав 4,5 очка в пяти турах.
Всего на турнире будет сыграно 13 туров, по итогам которых определится победитель. Затем пройдет чемпионат мира по блицу.
Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие 47 российских шахматистов. Общий призовой фонд — €1 млн. В прошлом году ЧМ по рапиду выиграл россиянин Володар Мурзин, по блицу — Карлсен.
