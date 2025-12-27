 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Россиянин обыграл Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам

Россиянин Артемьев обыграл Карлсена на ЧМ по рапиду и укрепился в лидерах
После семи туров турнира Владислав Артемьев набрал 6,5 очка и является единоличным лидером

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев обыграл норвежца Магнуса Карлсена в седьмом туре чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходит в Дохе (Катар).

Россиянин победил 16-го чемпиона мира по классическим шахматам белыми фигурами.

Артемьев набрал 6,5 очка и укрепился в единоличных лидерах турнира. В субботы будут сыграны еще два тура.

После первого дня Артемьев, Карлсен, Гукеш Доммараджу (Индия), Арджун Эригайси (Индия) и Максим Вашье-Лаграва (Франция) лидировали в турнире, набрав 4,5 очка в пяти турах.

Всего на турнире будет сыграно 13 туров, по итогам которых определится победитель. Затем пройдет чемпионат мира по блицу.

Всего в чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие 47 российских шахматистов. Общий призовой фонд — €1 млн. В прошлом году ЧМ по рапиду выиграл россиянин Володар Мурзин, по блицу — Карлсен.

