«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:0, дубль сделал Артем Галимов

Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Артем Галимов (27-я и 36-я минуты), Дмитрий Яшкин (52) и Ник Петан (59).

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Ак Барс» набрал 50 очков в 37 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Трактор» с 52 очками в 40 встречах расположился на второй строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 30 декабря примет череповецкую «Северсталь», «Трактор» в тот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:1;

«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 7:6;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б;