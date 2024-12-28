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«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛ

«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор» в матче КХЛ благодаря дублю Галимова
Встреча завершилась со счетом 4:0, дубль сделал Артем Галимов
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»
Фото: телеграм-канал ХК «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы забросили Артем Галимов (27-я и 36-я минуты), Дмитрий Яшкин (52) и Ник Петан (59).

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов четвертый раз в сезоне сыграл «на ноль».

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Фото:телеграм-канал ХК «Авангард»

«Ак Барс» набрал 50 очков в 37 матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Трактор» с 52 очками в 40 встречах расположился на второй строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 30 декабря примет череповецкую «Северсталь», «Трактор» в тот же день в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Другие результаты дня:

«Адмирал» (Владивосток) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:1;

«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 7:6;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 Б;

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