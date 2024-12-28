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«Авангард» выиграл первый матч под руководством канадского тренера из НХЛ

«Авангард» обыграл «Ладу» со счетом 7:6 в первом матче под руководством Ги Буше
«Авангард» победил дома тольяттинскую «Ладу» со счетом 7:6. Дубль сделал новичок омичей, трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Константин Окулов
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Омский «Авангард» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 7:6 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Рид Буше (5-я минута), Михаил Гуляев (6), Илья Каблуков (8), Константин Окулов (25, 29), Иван Игумнов (29) и Майкл Маклауд (43). У проигравших отличились Данил Юртайкин (7), Магомед Шараканов (11, 24), Евгений Калабушкин (40), Дмитрий Кугрышев (42) и Архип Неколенко (54).

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел из ЦСКА в «Авангард»
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Константин Окулов

«Авангард» провел первый матч под руководством нового главного тренера. Омский клуб объявил о назначении Ги Буше, работавшего в НХЛ с «Тампой» и «Оттавой», еще в конце ноября. 53-летний канадец прибыл в Омск 12 декабря, но ему пришлось вернуться на родину, чтобы завершить курс реабилитации после перенесенной операции на колене. В его отсутствие командой руководил Дэйв Барр, помощник Буше.

«Авангард» набрал 39 очков в 38 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 33 очками в 36 встречах расположилась на десятой строчке.

В следующем матче «Авангард» 30 декабря примет магнитогорский «Металлург», «Лада» в тот же день в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Лада Ги Буше
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