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Дворкович заявил, что огорчен скандалом с Карлсеном на чемпионате мира

Дворкович: я огорчен скандалом с Карлсеном на ЧМ, но правила для всех едины
Президент FIDE отметил, что скандал с дисквалификацией Магнуса Карлсена отвлек внимание от интересного турнира. По словам Аркадия Дворковича, он не думает, что этот конфликт может привести к расколу в шахматном мире
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворкович (Фото: Tristan Fewings / Getty Images for World Chess)

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович очень огорчен скандалом с дисквалификацией норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду. Об этом Дворкович заявил «Матч ТВ».

На турнире в Нью-Йорке Карлсена дисквалифицировали за нарушение дресс-кода — норвежец пришел на соревнования в джинсах и отказался переодеваться. После дисквалификации он заявил, что не будет участвовать в чемпионате мира по блицу, который стартует после турнира по рапиду.

«Как президент FIDE, я искренне огорчен, что подобная ситуация возникла на чемпионате, и этот инцидент отвлек внимание от честной спортивной борьбы со множеством неожиданных результатов в первых турах. Я бы очень хотел, чтобы этого не произошло», — сказал Дворкович.

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Магнус Карлсен

Глава FIDE жалеет, что не смог приехать на чемпионат мира из-за болезни. «Возможно, мое прямое участие в диалоге изменило бы ситуацию», — добавил Дворкович.

Он подчеркнул, что правила для всех едины и замечания по поводу соблюдения дресс-кода в этот игровой день получили еще несколько игроков, включая минимум двух других топ-шахматистов. «Все остальные игроки, уважая правила, быстро исправляли ситуацию. Магнус принципиально отказался сделать это в течение игрового дня», — отметил Дворкович.

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Ян Непомнящий

На вопрос, может ли этот конфликт в итоге привести к расколу в шахматном мире, Дворкович ответил: «Я считаю, нет. Не приведет и не будет использован для реализации этого безумного сценария. Все‑таки это изолированный инцидент, и я уверен, что все видят, что речь [идет] просто о справедливом применении правил одинаково для всех».

У Карлсена уже давно натянутые отношения с FIDE. Норвежец — 16-й чемпион мира по классическим шахматам (2013–2023), в прошлом году он отказался защищать свой титул в матче против Яна Непомнящего.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Магнус Карлсен Аркадий Дворкович
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