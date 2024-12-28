Дворкович заявил, что огорчен скандалом с Карлсеном на чемпионате мира
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович очень огорчен скандалом с дисквалификацией норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду. Об этом Дворкович заявил «Матч ТВ».
На турнире в Нью-Йорке Карлсена дисквалифицировали за нарушение дресс-кода — норвежец пришел на соревнования в джинсах и отказался переодеваться. После дисквалификации он заявил, что не будет участвовать в чемпионате мира по блицу, который стартует после турнира по рапиду.
«Как президент FIDE, я искренне огорчен, что подобная ситуация возникла на чемпионате, и этот инцидент отвлек внимание от честной спортивной борьбы со множеством неожиданных результатов в первых турах. Я бы очень хотел, чтобы этого не произошло», — сказал Дворкович.
Глава FIDE жалеет, что не смог приехать на чемпионат мира из-за болезни. «Возможно, мое прямое участие в диалоге изменило бы ситуацию», — добавил Дворкович.
Он подчеркнул, что правила для всех едины и замечания по поводу соблюдения дресс-кода в этот игровой день получили еще несколько игроков, включая минимум двух других топ-шахматистов. «Все остальные игроки, уважая правила, быстро исправляли ситуацию. Магнус принципиально отказался сделать это в течение игрового дня», — отметил Дворкович.
На вопрос, может ли этот конфликт в итоге привести к расколу в шахматном мире, Дворкович ответил: «Я считаю, нет. Не приведет и не будет использован для реализации этого безумного сценария. Все‑таки это изолированный инцидент, и я уверен, что все видят, что речь [идет] просто о справедливом применении правил одинаково для всех».
У Карлсена уже давно натянутые отношения с FIDE. Норвежец — 16-й чемпион мира по классическим шахматам (2013–2023), в прошлом году он отказался защищать свой титул в матче против Яна Непомнящего.
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