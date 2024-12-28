Непомнящего оштрафовали на $200 за нарушение дресс-кода

Российского гроссмейстера Ян Непомнящего оштрафовали на чемпионате мира по блицу и рапиду за несоблюдение дресс-кода. Об этом он сообщил в соцсети Х (Twitter).

Соревнования проходят в Нью-Йорке. После первого дня чемпионата Непомнящий занимал 33‑е место среди 180 участников, набрав четыре очка в шести турах.

«Как мне только что сказал главный арбитр, не кто иной, как Ахмед Адли, шахматист не должен так одеваться», — написал Непомнящий.

Шахматисту выписали штраф в размере $200. Гроссмейстер в шутку выразил надежду, что средства пойдут «в фонд исследований моды в шахматах».

В 2022 году Непомнящий во время чемпионата мира по блицу и рапиду в Алматы пришел на партию в футболке с цитатой аргентинского футболиста Лионеля Месси. На майке шахматиста по-испански было написано «Чего уставился, придурок? Иди отсюда». Гроссмейстера попросили сменить футболку на рубашку, Непомнящий назвал «странным» дресс-код на турнире и сказал, что правила должны учитывать комфорт игроков.