Карлсен после скандала с джинсами на ЧМ пришел на интервью в шортах
Магнус Карлсен после скандала с дисквалификацией на чемпионате мира по быстрым шахматам за нарушение дресс-кода пришел на интервью норвежскому телеканалу VG в шортах.
Норвежец, действующий чемпион мира по рапиду и блицу, был одет в шорты красно-белого цвета.
На турнире в Нью-Йорке Карлсена дисквалифицировали за нарушение дресс-кода — норвежец пришел на соревнования в джинсах и отказался переодеваться. После дисквалификации он заявил, что не будет участвовать в чемпионате мира по блицу, который стартует после турнира по рапиду.
У Карлсена уже давно натянутые отношения с Международной шахматной федерацией (FIDE). Норвежец — 16-й чемпион мира по классическим шахматам (2013–2023), в прошлом году он отказался защищать свой титул в матче против Яна Непомнящего. В итоге в чемпионском матче россиянин встретился с китайцем Дин Лижэнем и проиграл на тай-брейке. Китаец лишился титула в декабре этого года, уступив Гукешу Доммараджу из Индии.
«Сейчас это ощущается как тотальная война с FIDE. Я дошел до точки, когда устал от FIDE. Будет здорово уехать отсюда [из Нью-Йорка]», — сказал Карлсен после своей дисквалификации.
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