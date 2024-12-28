Лучшая российская лыжница выиграла первую гонку после рождения дочери

Наталья Терентьева (Непряева) победила в спринте на «Красногорской лыжне»

Наталья Терентьева (Фото: Tomi Hänninen / Newspix24 / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (Непряева) заняла первое место в спринте свободным стилем на всероссийских соревнованиях «Красногорская лыжня» в Московской области.

В финале она показала результат 3 минуты 5,95 секунды. Второй стала Дарья Бобкова (отставание 3,08 секунды), третье место заняла Екатерина Шибекина (+3,42).

Для лидера сборной России, которая в августе родила дочь, это была первая победа после возобновления карьеры. На прошлой неделе 29-летняя Терентьева стала седьмой в гонке на 5 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (Кировская область).

Терентьева на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».

В августе прошлого года она вышла замуж за двукратного бронзового призера Игр в Пекине Александра Терентьева.