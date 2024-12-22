Лучшая российская лыжница стала седьмой в первой гонке за полтора года
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (Непряева) заняла седьмое место в гонке на 5 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (Кировская область). Этот старт стал первым с весны 2023 года для лидера сборной России, которая в августе родила дочь.
Лучший результат в гонке показала младшая сестра Терентьевой Дарья Непряева — 14 минут 2,9 секунды. Второе время у Елизаветы Маслаковой (отставание 8,9 секунды), третье место — у Екатерины Никитиной (+11,8).
Терентьева проиграла победительнице 19,6 секунды.
После гонки Терентьева сказала в эфире «Матч ТВ», что у нее «кровь в горле», потому что она отвыкла от таких скоростей.
«Я не думала, что сразу смогу бороться с лидерами, приятно удивлена своими возможностями. Меня сейчас распирает от эмоций — понимаю, что дальше будет лучше», — отметила лыжница.
Терентьева на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».
В августе прошлого года она вышла замуж за двукратного бронзового призера Игр в Пекине Александра Терентьева.
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