Лыжница Наталья Терентьева стала седьмой в первой гонке после рождения дочери

Лучшая российская лыжница стала седьмой в первой гонке за полтора года

Гонку на 5 км на этапе Кубка России выиграла Дарья Непряева, а ее сестра Наталья Терентьева, в августе ставшая мамой, проиграла ей 19,6 секунды. После гонки Терентьева сказала, что у нее кровь в горле от таких скоростей

Наталья Терентьева (Фото: Antti Yrjönen / imago-images.de / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (Непряева) заняла седьмое место в гонке на 5 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке (Кировская область). Этот старт стал первым с весны 2023 года для лидера сборной России, которая в августе родила дочь.

Лучший результат в гонке показала младшая сестра Терентьевой Дарья Непряева — 14 минут 2,9 секунды. Второе время у Елизаветы Маслаковой (отставание 8,9 секунды), третье место — у Екатерины Никитиной (+11,8).

Терентьева проиграла победительнице 19,6 секунды.

После гонки Терентьева сказала в эфире «Матч ТВ», что у нее «кровь в горле», потому что она отвыкла от таких скоростей.

«Я не думала, что сразу смогу бороться с лидерами, приятно удивлена своими возможностями. Меня сейчас распирает от эмоций — понимаю, что дальше будет лучше», — отметила лыжница.

Терентьева на Олимпиаде в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».

В августе прошлого года она вышла замуж за двукратного бронзового призера Игр в Пекине Александра Терентьева.