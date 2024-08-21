У лыжников Натальи и Александра Терентьевых родилась дочь

Наталья Терентьева родила девочку. Лыжница в прошлом году вышла за двукратного призера Олимпиад Александра Терентьева

Наталья Непряева (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) родила дочь. Об этом в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) сообщил муж спортсменки, двукратный бронзовый призер Игр в Пекине Александр Терентьев.

«Сегодня я стал отцом», — написал лыжник.

Лыжники поженились в августе прошлого года, прошлый сезон Терентьева пропустила по состоянию здоровья.

Терентьева в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».

Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).