У лыжников Натальи и Александра Терентьевых родилась дочь
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) родила дочь. Об этом в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) сообщил муж спортсменки, двукратный бронзовый призер Игр в Пекине Александр Терентьев.
«Сегодня я стал отцом», — написал лыжник.
Лыжники поженились в августе прошлого года, прошлый сезон Терентьева пропустила по состоянию здоровья.
Терентьева в Пекине выиграла золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте. Также на ее счету бронза в эстафете на Играх-2018. В 2022 году лыжница выиграла Кубок мира и «Тур де Ски».
Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).
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