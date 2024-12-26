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Вяльбе пообещала возвращение Большунова, «которого мы все знаем»

Вяльбе: после Нового года Большунов будет тем, кого мы все знаем
Большунов еще не выиграл ни одной гонки в этом сезоне. Вяльбе отметила, что лыжник уже набирает форму и после Нового года начнет побеждать
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Лидер сборной России Александр Большунов, испытывавший проблемы со здоровьем в начале сезона, после Нового года вернет прежнюю форму, заявила Vseprosport президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Большунов неудачно начал текущий сезон, лыжник не побеждал в гонках Кубка России и был вынужден после перенесенного коронавируса пройти медобследование. В четверг Большунов проиграл 0,7 секунды Сергею Ардашеву на финише марафона в рамках чемпионата России в Кирово-Чепецке.

«Уже видно, что Саша Большунов прибавляет, набирает форму. После Нового года Большунов будет тем Большуновым, которого мы все знаем. Пока его движения по трассе затянуты, но он большой молодец, протерпел сегодня гонку», — сказала Вяльбе.

Большунов проиграл 0,7 секунды на финише марафона на чемпионате России
Спорт
Александр Большунов

Глава ФЛГР отметила, что у Большунова нет проблем с мотивацией и он никогда не выходит на гонку «просто прокатиться».

На старте прошлого сезона Большунов выиграл 23 индивидуальные гонки подряд.

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Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов Елена Вяльбе
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