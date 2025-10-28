«Тяжело было уснуть»: Мостовой рассказал о реакции на попытку похищения

Андрей Мостовой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «Фонтанке» рассказал о нападении на него и реакции на случившееся.

«Был в шоке таком, что в нынешнее время такое еще может произойти. После этого инцидента всю ночь, конечно, с другом были на связи. Тяжело было уснуть», — сказал 27-летний полузащитник.

Он сообщил, что не стал сразу заявлять о случившемся и на утром обратился к линии безопасности «Зенита».

Материал дополняется.