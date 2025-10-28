 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 ЦСКА Пари НН 1 1,4 x 4,9 2 7,8 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Динамо 1 3,35 x 3,45 2 2,15 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала Крылья Советов 1 2,25 x 3,05 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Акрон 1 1,68 x 3,85 2 5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Локомотив 1 1,52 x 4,5 2 5,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед 1 3,35 x 3,75 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Челси 1 2,7 x 3,6 2 2,5 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Бавария Байер 1 1,22 x 7,1 2 10,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Сочи 1 2,25 x 3,35 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Ахмат 1 2,5 x 3,1 2 3,05 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар Спартак 1 2,05 x 3,5 2 3,65 Единоборства ММА. UFC Fight Night 263. Лас-Вегас. Главный бой вечера. Полулегкий вес. 5 раундов Стив Гарсия-мл. Дэвид Онама 1 1,68 x 53 2 2,25 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Тяжело было уснуть»: Мостовой рассказал о реакции на попытку похищения

Мостовой впервые рассказал о попытке похищения
Андрей Мостовой
Андрей Мостовой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Тяжело было уснуть»: Мостовой рассказал о реакции на попытку похищения
Video

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «Фонтанке» рассказал о нападении на него и реакции на случившееся.

«Был в шоке таком, что в нынешнее время такое еще может произойти. После этого инцидента всю ночь, конечно, с другом были на связи. Тяжело было уснуть», — сказал 27-летний полузащитник.

Он сообщил, что не стал сразу заявлять о случившемся и на утром обратился к линии безопасности «Зенита».

Суд раскрыл имена обвиняемых в попытке похищения Мостового
Общество
Степан&nbsp;Мирошин, Самир&nbsp;Павлов, Рустам&nbsp;Худайкулов и&nbsp;Владислав&nbsp;Яковлев, обвиняемые в попытке похищения&nbsp;Андрея Мостового, 27 октября 2025 года

Материал дополняется.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Андрей Мостовой фото
Андрей Мостовой
футболист
5 ноября 1997 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 92,02 (-2,06) Инвестиции, 00:31 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 78,98 (-1,99) Инвестиции, 00:31
Перед смертью актер Роман Попов записал видеообращения о борьбе с раком Общество, 16:07
В Москве изменят порядок записи на прием к врачам Общество, 16:04
«Автостат» назвал подержанные иномарки, которым не страшен новый утильсбор Авто, 16:04
Госдума приняла закон о привлечении резервистов к защите важных объектов Политика, 16:01
«Тяжело было уснуть»: Мостовой рассказал о реакции на попытку похищения Спорт, 15:57
Бывший офис Sony Pictures в России выиграл суд против «Синема Парка» Технологии и медиа, 15:55
Лавров словами «все притихли» описал реакцию на испытания «Буревестника» Политика, 15:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Суд изъял у семьи умершего главы района землю и недвижимость на ₽740 млн Общество, 15:45
Путин поинтересовался у главы ЯНАО, тает ли вечная мерзлота Политика, 15:39
Promminer запустил майнинг-пул с отчетностью для ФНС Крипто, 15:38
Семья пропавшего в Босфоре пловца встретится в Турции с важным свидетелем Общество, 15:35
⁠На Сардинии помешали расширению производства боеприпасов для Украины Политика, 15:33
Власти Челябинской области опровергли данные о сборе шин для нужд обороны Политика, 15:26