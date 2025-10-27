Суд арестовал похитителей зятя депутата и футболиста в Петербурге
Суд в Петербурге арестовал обвиняемых по делу о попытке похищения зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня и нападении на футболиста российской сборной и ФК «Зенит» Андрея Мостового. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
По делу о разбое и похищении человека (различные части ст. 126 и 162 УК) проходят Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев. Все четверо были задержаны 26 октября, они полностью признали свою вину.
Судом избрана мера пресечения в виде ареста для всех четырех фигурантов — до 25 декабря.
23 октября на Андрея Мостового напала группа неизвестных. «Фонтанка» писала, что футболиста пытались силой затолкать в машину, но ему удалось избежать похищения — отбиться помог хоккеист Александр Гракун.
Спустя два дня теми же людьми был похищен и Селегень. По данным следствия, фигуранты заставили его перевести 210 тыс. руб., а также требовали отдать им 10 млн руб. Автомобиль, на котором похитители планировали увезти бизнесмена, остановила полиция. Мужчину освободили.
МВД назвало организатором похищений петербургского студента-второкурсника, он также задержан. Заказчик может находиться за пределами России.
