Общество⁠,
0

Суд арестовал похитителей зятя депутата и футболиста в Петербурге

Суд арестовал похитителей зятя депутата и футболиста Мостового в Петербурге
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд в Петербурге арестовал обвиняемых по делу о попытке похищения зятя депутата Госдумы Сергея Селегеня и нападении на футболиста российской сборной и ФК «Зенит» Андрея Мостового. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По делу о разбое и похищении человека (различные части ст. 126 и 162 УК) проходят Степан Мирошин, Самир Павлов, Рустам Худайкулов и Владислав Яковлев. Все четверо были задержаны 26 октября, они полностью признали свою вину.

Судом избрана мера пресечения в виде ареста для всех четырех фигурантов — до 25 декабря.

Суд арестовал похитителей зятя депутата и футболиста в Петербурге
Video

23 октября на Андрея Мостового напала группа неизвестных. «Фонтанка» писала, что футболиста пытались силой затолкать в машину, но ему удалось избежать похищения — отбиться помог хоккеист Александр Гракун.

Спустя два дня теми же людьми был похищен и Селегень. По данным следствия, фигуранты заставили его перевести 210 тыс. руб., а также требовали отдать им 10 млн руб. Автомобиль, на котором похитители планировали увезти бизнесмена, остановила полиция. Мужчину освободили.

МВД назвало организатором похищений петербургского студента-второкурсника, он также задержан. Заказчик может находиться за пределами России.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

