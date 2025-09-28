 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Балтика 1 12,5 x 1,06 2 53 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Сочи 1 2,8 x 1,97 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Пари НН 1 1,3 x 5,9 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион Барселона Реал Сосьедад 1 1,3 x 5,9 2 10,5 Футбол Фонбет Кубок России Краснодар Динамо 1 1,97 x 3,75 2 3,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Реал 1 23 x 9 2 1,11 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Тоттенхэм 1 3,1 x 3,9 2 2,12 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Бенфика 1 1,58 x 4,15 2 5,6 Футбол Фонбет Кубок России Рубин Зенит 1 4,2 x 3,7 2 1,85 Футбол Фонбет Кубок России Локомотив ЦСКА 1 2,75 x 3,35 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Полутяжелый вес. 5 раундов Магомед Анкалаев Алекс Перейра 1 1,3 x 63 2 3,66 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Кори Сэндхэген 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC 320. Лас-Вегас Иржи Прохазка Халил Раунтри 1 1,55 x 55 2 2,52 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,2 x 25 2 4,8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,75 x 13 2 2,3
Спорт⁠,
0

Денис Глушаков анонсировал прощальный матч

Глушаков объявил о прощальном матче с участием легенд «Спартака» и «Локомотива»
Матч пройдет 11 октября в Химках. 38-летний Глушаков сыграет один тайм за легенд «Спартака», а другой — за «Локомотив»
Денис Глушаков
Денис Глушаков (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Прощальный матч бывшего футболиста сборной России Дениса Глушакова состоится 11 октября в Химках. Об этом 38-летний полузащитник сообщил в своем телеграм-канале.

Глушаков объявил о решении завершить карьеру в июне. Его последним профессиональным клубом были «Химки», которые он покинул в феврале.

По словам Глушакова, в его прощальном матче примут участие легенды «Спартака» и «Локомотива». «Я сыграю тайм за одну команду и тайм за другую», — отметил он.

В чемпионате России Глушаков играл за такие команды, как «Локомотив», «Ахмат», «Пари НН» и «Химки», а пик его карьеры пришелся на московский «Спартак» (2013–2019 годы), с которым он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

За сборную России футболист провел 57 матчей.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва ФК Локомотив Москва Денис Глушаков
Материалы по теме
Экс-футболист «Динамо» и сборной Боснии Шунич завершил карьеру в 36 лет
Спорт
Экс-футболист ЦСКА Марио Фернандес назвал причину завершения карьеры
Спорт
Дмитрий Сычев задумался о возобновлении карьеры в 41 год
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
При атаке БПЛА в Белгородской области пострадала семейная пара Общество, 18:39
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии Политика, 18:24
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Экс-главу Минсельхоза Китая приговорили к смертной казни с отсрочкой Политика, 17:57
«Радиостанция Судного дня» впервые за 10 дней вышла в эфир Технологии и медиа, 17:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Вэнс заявил об отказах России от встреч по Украине в последние недели Политика, 17:32
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
На западе Украины водитель сбил двух военных при проверке документов Общество, 17:26
Рютте предрек завершение конфликта на Украине переговорами Политика, 17:20
Дания закроет небо для гражданских дронов после инцидентов с БПЛА Политика, 17:14
Денис Глушаков анонсировал прощальный матч Спорт, 17:10
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01