Денис Глушаков анонсировал прощальный матч

Глушаков объявил о прощальном матче с участием легенд «Спартака» и «Локомотива»

Матч пройдет 11 октября в Химках. 38-летний Глушаков сыграет один тайм за легенд «Спартака», а другой — за «Локомотив»

Денис Глушаков (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Прощальный матч бывшего футболиста сборной России Дениса Глушакова состоится 11 октября в Химках. Об этом 38-летний полузащитник сообщил в своем телеграм-канале.

Глушаков объявил о решении завершить карьеру в июне. Его последним профессиональным клубом были «Химки», которые он покинул в феврале.

По словам Глушакова, в его прощальном матче примут участие легенды «Спартака» и «Локомотива». «Я сыграю тайм за одну команду и тайм за другую», — отметил он.

В чемпионате России Глушаков играл за такие команды, как «Локомотив», «Ахмат», «Пари НН» и «Химки», а пик его карьеры пришелся на московский «Спартак» (2013–2019 годы), с которым он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

За сборную России футболист провел 57 матчей.