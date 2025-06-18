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ПМЭФ-2025 ,  
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Глушаков решил завершить карьеру в 38 лет

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ПМЭФ-2025
Последним клубом бывшего футболиста «Спартака» и сборной России были «Химки», которые он покинул в феврале
Денис Глушаков
Денис Глушаков (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Денис Глушаков решил завершить карьеру. Об этом он заявил «РБ Спорт» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

38-летнего Глушакова спросили, готов ли он помочь «Спартаку». «Да нет, уже все, наверное, хватит. Уже 38, пора заканчивать, не все вечны. Хватит», — ответил футболист.

Последним клубом Глушакова были подмосковные «Химки», которые он покинул в феврале.

В чемпионате России Глушаков представлял такие команды, как «Локомотив», «Ахмат» и «Пари НН». Пик его карьеры пришелся на московский «Спартак», в составе которого он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

За сборную России футболист провел 57 матчей.

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