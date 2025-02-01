Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России выступал за «Химки» с 2021 года по 2023-й, затем с июля 2024 года

Денис Глушаков (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков покинул «Химки». Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного клуба.

Глушакову 38 лет, полузащитник выступал за «Химки» с 2021 года по 2023-й, затем с июля 2024 года. В его активе 75 матчей, 15 мячей и пять голевых передач.

В нынешнем сезоне Глушаков сыграл восемь матчей за «Химки», в сентябре прошлого года его отправили в дубль. Позднее футболист подписал контракт с клубом Медиалиги «СКА-Ростов».

В чемпионате России Глушаков представлял такие команды, как «Локомотив», «Ахмат» и «Пари НН». Пик его карьеры пришелся на московский «Спартак», в составе которого он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. За сборную России футболист провел 57 матчей.

«Химки» ушли на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате России, набрав 16 очков в 18 матчах.