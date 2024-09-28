В ЦСКА опровергли сообщения об отказе от Йоветича ради Пьянича

Директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо заявил, что все слухи с формулировкой «ради Пьянича ЦСКА отказался от» не выдерживают никакой критики

Стеван Йоветич (Фото: Filip Filipovic / Getty Images)

Информация, что ЦСКА отказался от подписания бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Интера» Стевана Йоветича ради Миралема Пьянича, не соответствует действительности, сообщил в своем телеграм-канале директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо.

«ЦСКА не интересовался Йоветичем. Более того, все последние слухи с формулировкой «ради Пьянича ЦСКА отказался от» не выдерживают никакой критики», — написал представитель клуба.

По словам Брейдо, ЦСКА вел переговоры только с Пьяничем. «Если бы стороны не пришли к соглашению, значит последним новичком клуба остался [бы Сауль] Гуарирапа», — добавил он.

«РБ Спорт» ранее 28 сентября писал, что ЦСКА ради Пьянича отказался от подписания футболиста сборной Черногории Йоветича. Ранее «Чемпионат» также сообщал, что ради боснийца армейцы отказались от турка Юсуфа Языджи.

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» Пьянич подписал контракт с ЦСКА 26 сентября.