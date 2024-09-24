Экс-звезда «Ювентуса» перейдет в ЦСКА

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич, который находится в статусе свободного агента, продолжит карьеру в России

Миралем Пьянич (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Бывший полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич на правах свободного агента перейдет в московский ЦСКА. Об этом сообщают журналист Иван Карпов и «Чемпионат».

Карпов пишет, что 34-летний Пьянич 25 сентября должен пройти медосмотр и затем подписать с армейцами контракт на два года по схеме «один плюс один» с зарплатой €1 млн за сезон. «Чемпионат» отмечает, что ЦСКА отказался от подписания турка Юсуфа Языджи, который ранее уже играл за «армейцев», в пользу Пьянича.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в ЦСКА.

Последним клубом Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, где он выступал с 2022 года по лето 2024-го, забив пять голов и сделав 16 результативных передач в 61 матче.

Ранее боснийский полузащитник играл за французские «Мец» и «Лион», итальянские «Рому» и «Ювентус», испанскую «Барселону» и турецкий «Бешикташ». С «Ювентусом» Пьянич стал четырехкратным чемпионом Италии, выиграл два Кубка и Суперкубок Италии, дошел по финала Лиги чемпионов, с «Барселоной» выиграл Кубок Испании.

В сборной Боснии и Герцеговины у Пьянича 115 матчей и 17 голов.