ЦСКА объявил о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны»
Боснийский полузащитник Миралем Пьянич перешел в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
Соглашение с 34-летним футболистом подписано на сезон с опцией продления.
Последним клубом Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, где он выступал с 2022 года по лето 2024-го, забив пять голов и сделав 16 результативных передач в 61 матче.
Ранее боснийский полузащитник играл за французские «Мец» и «Лион», итальянские «Рому» и «Ювентус», испанскую «Барселону» и турецкий «Бешикташ». С «Ювентусом» Пьянич стал четырехкратным чемпионом Италии, выиграл два Кубка и Суперкубок Италии, дошел до финала Лиги чемпионов, с «Барселоной» выиграл Кубок Испании.
В сборной Боснии и Герцеговины у Пьянича 115 матчей и 17 голов.
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