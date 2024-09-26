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ЦСКА объявил о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны»

ЦСКА объявил о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» и «Барселоны» Пьянича
Контракт рассчитан по схеме «1+1»
Миралем Пьянич
Миралем Пьянич (Фото: David Ramos / Getty Images)

Боснийский полузащитник Миралем Пьянич перешел в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Соглашение с 34-летним футболистом подписано на сезон с опцией продления.

Последним клубом Пьянича была «Шарджа» из ОАЭ, где он выступал с 2022 года по лето 2024-го, забив пять голов и сделав 16 результативных передач в 61 матче.

Пьянич рассказал, с кем из экс-игроков ЦСКА советовался перед переходом
Спорт
Миралем Пьянич

Ранее боснийский полузащитник играл за французские «Мец» и «Лион», итальянские «Рому» и «Ювентус», испанскую «Барселону» и турецкий «Бешикташ». С «Ювентусом» Пьянич стал четырехкратным чемпионом Италии, выиграл два Кубка и Суперкубок Италии, дошел до финала Лиги чемпионов, с «Барселоной» выиграл Кубок Испании.

В сборной Боснии и Герцеговины у Пьянича 115 матчей и 17 голов.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Миралем Пьянич
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