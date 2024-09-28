WADA опровергла статью NYT о потере данных о допинг-тестах перед Играми

The New York Times написала, что WADA потеряло результаты 900 допинг-тестов перед Олимпиадой-2024. В организации заявили, что эти данные неверны, а статья — часть кампании по дискредитации агентства

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press

Статья The New York Times (NYT) о якобы потерянной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) информации об открытых делах и результатах допинг-тестов перед Олимпиадой 2024 года в Париже — это часть кампании по дискредитации WADA, говорится в заявлении на сайте агентства.

NYT ранее сообщила, что в мае руководство WADA было проинформировано о сбое в работе компьютерной базы данных, что привело к искажению, отсутствию или некорректности данных о как минимум 2 тыс. случаев и в результате затруднило отслеживание более 900 тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Это могло позволить тем спортсменам, кто проходит по допинг-делам, принять участие в Олимпиаде в Париже, пишет газета.

В WADA подчеркнули, что вопреки утверждениям NYT технические проблемы, возникшие при переносе данных, не оказали никакого негативного влияния на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года. «Несмотря на то что WADA предоставило NYT факты, статья содержит утверждения, которые просто неверны. Они вытекают из утечки информации, связанной с внутренним техническим совещанием WADA, проведенным в мае 2024 года. <...> Все данные были доступны в любое время, и все данные, касающиеся спортсменов, отправляющихся в Париж, были должным образом проверены WADA», — говорится в заявлении WADA.

«Как и в случае с репортажами NYT о китайских пловцах, вместо того чтобы следовать фактам, газета снова решила поддаться влиянию источников с сомнительными мотивами в рамках кампании по дискредитации WADA», — также говорится в заявлении агентства.

В апреле NYT написала, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Китайского антидопингового агентства о «бытовом загрязнении», и назначили независимого прокурора для нового расследования.

В Антидопинговом агентстве США (USADA) после этого обвинили WADA в сокрытии положительных допинг-проб китайских пловцов. В USADA призывали к реформированию WADA.

Позднее глава WADA Витольд Банька в ответ заявил, что большинство американских спортсменов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса. Он подчеркнул, что некоторые эксперты и СМИ обвиняют WADA в фаворитизме по отношению к Китаю, несмотря на отсутствие каких-либо доводов. Кроме того, в WADA заявили, что USADA впервые предстоит проверка на соответствие кодексу.