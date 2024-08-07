В WADA заявили, что США покрывают проваливших допинг-тест спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что USADA (Американское антидопинговое агентство) позволило пойманным на применении допинга спортсменам в период с 2011 по 2014 год продолжать соревноваться. Взамен на освобождение от судебного преследования атлеты должны были работать под прикрытием и рассказывать о других нарушителях, сообщает Reuters.
В ответ на обвинения в USADA заявили, что подобная тактика необходима и разрешена, и организация планирует продолжать ее использовать. По словам WADA, действия американцев противоречат кодексу, согласно которому спортсмены, уличенные в нарушении антидопинговых правил, не должны соревноваться, потенциально выигрывая деньги и медали, без предварительного публичного преследования и санкций.
«WADA теперь известно по меньшей мере о трех случаях, когда спортсменам, совершившим серьезные нарушения антидопинговых правил, разрешалось продолжать соревноваться в течение многих лет, действуя в качестве тайных агентов USADA, без уведомления WADA и без каких-либо положений, разрешающих подобную практику в (глобальном) кодексе или собственных правилах USADA», — говорится в заявлении WADA.
По словам представителей антидопингового агентства, трое спортсменов, получивших подобное предложение от американского агентства, уже ушли из спорта. Статус соответствия USADA Всемирному антидопинговому кодексу должен быть рассмотрен в августе.
17 июля почетный президент WADA и почетный член МОК Ричард Паунд заявил, что USADA может лишиться статуса соответствия из-за «акта Родченкова», используемого США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. Акт позволяет американской организации преследовать любого человека в мире, вовлеченного в допинговый сговор на любых соревнованиях с американским участием.
Если США лишат статуса соответствия, то государство может остаться без права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 года.
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