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В WADA заявили, что США покрывают проваливших допинг-тест спортсменов

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Американское антидопинговое агентство обвинили в снятии санкций с атлетов-нарушителей в обмен на информацию о других принимающих допинг спортсменах
Витольд Банька, президент Всемирного антидопингового агентства (WADA)
Витольд Банька, президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) (Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) считает, что USADA (Американское антидопинговое агентство) позволило пойманным на применении допинга спортсменам в период с 2011 по 2014 год продолжать соревноваться. Взамен на освобождение от судебного преследования атлеты должны были работать под прикрытием и рассказывать о других нарушителях, сообщает Reuters.

В ответ на обвинения в USADA заявили, что подобная тактика необходима и разрешена, и организация планирует продолжать ее использовать. По словам WADA, действия американцев противоречат кодексу, согласно которому спортсмены, уличенные в нарушении антидопинговых правил, не должны соревноваться, потенциально выигрывая деньги и медали, без предварительного публичного преследования и санкций.

«WADA теперь известно по меньшей мере о трех случаях, когда спортсменам, совершившим серьезные нарушения антидопинговых правил, разрешалось продолжать соревноваться в течение многих лет, действуя в качестве тайных агентов USADA, без уведомления WADA и без каких-либо положений, разрешающих подобную практику в (глобальном) кодексе или собственных правилах USADA», — говорится в заявлении WADA.

По словам представителей антидопингового агентства, трое спортсменов, получивших подобное предложение от американского агентства, уже ушли из спорта. Статус соответствия USADA Всемирному антидопинговому кодексу должен быть рассмотрен в августе.

17 июля почетный президент WADA и почетный член МОК Ричард Паунд заявил, что USADA может лишиться статуса соответствия из-за «акта Родченкова», используемого США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. Акт позволяет американской организации преследовать любого человека в мире, вовлеченного в допинговый сговор на любых соревнованиях с американским участием.

Если США лишат статуса соответствия, то государство может остаться без права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 года.

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