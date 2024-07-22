Пяти российским журналистам отказали в аккредитации на Олимпиаду

В оргкомитете Игр заявили, что решение об отказе было принято Олимпийским консульством, но причины отрицательного заключения организаторам неизвестны

Фото: Vincent Isore / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пяти журналистам информационного агентства «РИА Новости Спорт», которое входит в российскую медиагруппу «Россия сегодня», отказали в аккредитации на Олимпиаду. Это следует из писем, полученных журналистами агентства от оргкомитета Игр.

По правилам Международного олимпийского комитета, аккредитацию иностранной прессы на Игры проводит соответствующий национальный олимпийский комитет. Однако из-за отстранения Олимпийского комитета России аккредитация прессы проводилась напрямую через оргкомитет Игр.

«Согласно статье L.211-11-1 Кодекса внутренней безопасности «Париж-2024», как организатор мероприятия, запросил заключение компетентного административного органа до выдачи аккредитации. По итогам расследования административный орган дал отрицательное заключение», — говорится в письме оргкомитета Олимпиады.

В нем добавили, что не знают причины отрицательного заключения.

«Париж-2024» является только получателем результата расследования. Поэтому мы вынуждены вас проинформировать, что «Париж-2024» обязан отклонить вашу заявку на аккредитацию», — сказано в письме.

В сообщении отметили, что решение об отказе приняло Олимпийское консульство, сформированное из членов из членов министерств внутренних и иностранных дел Франции и других европейских государств.

«Оно являлось единственным компетентным органом, принимавшим решение по заявкам, относящимся к Олимпийским и Паралимпийским играм», — добавили в оргкомитете.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен накануне заявил, что страна отклонила запросы части журналистов из России на освещение Олимпиады в Париже из-за риска шпионажа и кибератак.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.