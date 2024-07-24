В МИД призвали россиян проявлять осторожность во время Олимпиады в Париже
Российским гражданам необходимо взвесить все за и против при принятии решения о поездке во Францию на Олимпийские игры и проявлять повышенную бдительность и осторожность, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В настоящее время во Франции существуют серьезные риски с точки зрения личной безопасности граждан — это высокий уровень террористической угрозы, неблагоприятная криминогенная обстановка, развернутая властями страны официальная русофобская кампания в СМИ», — сказала Захарова.
По ее словам, французским властям «постоянно мерещатся шпионы, агенты влияния Кремля и люди, которые хотят сорвать их чудесное олимпийское мероприятие».
Захарова посоветовала туристам перед поездкой ознакомиться с рекомендациями российского посольства в Париже.
В апреле Захарова уже говорила о том, что россиянам во время Игр следует быть «максимально осторожными» в связи с возможными провокациями.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа, в ней примут участие всего 15 россиян в нейтральном статусе.
В мае стало известно, что оргкомитет Игр без объяснений отозвал разрешения на работу волонтерами у россиян, которые проживают во Франции и уже прошли отбор.
В понедельник агентство «РИА Новости Спорт» сообщило, что пятерым его журналистам не дали аккредитацию на Олимпиаду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ущемлением прав СМИ.
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