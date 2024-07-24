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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В МИД призвали россиян проявлять осторожность во время Олимпиады в Париже

Захарова: для россиян есть серьезные риски личной безопасности на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Мария Захарова среди рисков личной безопасности для россиян в Париже назвала террористические угрозы, криминогенную ситуацию и русофобскую кампанию властей, которым «мерещатся шпионы»
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Российским гражданам необходимо взвесить все за и против при принятии решения о поездке во Францию на Олимпийские игры и проявлять повышенную бдительность и осторожность, заявила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В настоящее время во Франции существуют серьезные риски с точки зрения личной безопасности граждан — это высокий уровень террористической угрозы, неблагоприятная криминогенная обстановка, развернутая властями страны официальная русофобская кампания в СМИ», — сказала Захарова.

По ее словам, французским властям «постоянно мерещатся шпионы, агенты влияния Кремля и люди, которые хотят сорвать их чудесное олимпийское мероприятие».

Захарова посоветовала туристам перед поездкой ознакомиться с рекомендациями российского посольства в Париже.

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Общество
Фото:Marko Djurica / Reuters

В апреле Захарова уже говорила о том, что россиянам во время Игр следует быть «максимально осторожными» в связи с возможными провокациями.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа, в ней примут участие всего 15 россиян в нейтральном статусе.

В мае стало известно, что оргкомитет Игр без объяснений отозвал разрешения на работу волонтерами у россиян, которые проживают во Франции и уже прошли отбор.

В понедельник агентство «РИА Новости Спорт» сообщило, что пятерым его журналистам не дали аккредитацию на Олимпиаду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ущемлением прав СМИ.

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Анна Сатдинова
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