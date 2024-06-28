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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Макгрегор отреагировал на сообщения о силовиках в школе Нурмагомедова

Макгрегор отреагировал на обыски в школе Нурмагомедова хештегом «Конор был прав»
Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и соперник Хабиба Нурмагомедова сделал репост новости о следственных действиях в школе, подписав его хештегом «Конор был прав»
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, 2018 год
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, 2018 год (Фото: Harry How / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в своем аккаунте соцсети Х отреагировал на сообщения о следственных действиях в школе единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за дела о теракте.

Макгрегор сделал репост новости, подписав его хештегом «Конор был прав».

Силовики приехали в школу Нурмагомедова в Махачкале из-за дела о теракте
Политика
Фото:Низами Гаджибалаев / ТАСС

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах 28 июня сообщил, что силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия в школе единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале. Как сообщил корреспондент РБК, находящийся на месте, у входа в школу стоят силовики в масках и с автоматами. Они сообщили, что в школе проходит «мероприятие», но без обысков.

Поводом стало дело о терактах в Дагестане. В числе боевиков, совершивших нападения в Махачкале и Дербенте 23 июня, был воспитанник школы, боец промоушена Eagle FC (принадлежит Хабибу Нурмагомедову) Гаджимурад Кагиров. В школе заявляли, не уточнив имени спортсмена, что он лишь  проходил у них тренировочный сбор.

Школа имени Абдулманапа Нурмагомедова открылась в декабре 2019 года, ее основателями стали сам тренер и его сын, Хабиб Нурмагомедов. Абдулманап скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне коронавируса.

23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги, а также на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В результате атаки погиб 21 человек, из них 16 — полицейские. Пострадали 46 человек — как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов. Шестеро боевиков были ликвидированы.

Хабиб Нурмагомедов, который завершил карьеру в октябре 2020 года, выражал соболезнование в связи с терактом в Дагестане.

У Хабиба и Макгрегора был бой в октябре 2018 года. Для россиянина это была первая защита чемпионского пояса UFC. Нурмагомедов победил удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка на арене произошла массовая потасовка с участием представителей команд обоих бойцов. Поединку также предшествовали многочисленные скандалы, один из которых завершился нападением Макгрегора и его команды на автобус, в котором ехал россиянин.

Ирландец регулярного позволяет себе различные высказывания в адрес Нурмагомедова, например он называл его «крысой», а также говорил, что тот «ничего не дал спорту».

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов UFC
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