Глава ОКР Поздняков: вряд ли буду смотреть Олимпиаду без участия сборной России

Глава ОКР Поздняков ответил на вопрос, будет ли он следить за Олимпиадой

По словам Позднякова, он с удовольствием смотрит соревнования, в которых участвуют спортсмены из сборной России. На грядущей Олимпиаде атлеты смогут выступить только в нейтральном статусе

Станислав Поздняков (Фото: Bulkin Sergey / Global look press)

Глава Олимпийского комитета России заявил ТАСС, что просмотр Олимпиады в Париже не входит в его планы.

«Я всегда с удовольствием смотрю соревнования, где выступают спортсмены из сборной России, — сказал Поздняков. — К сожалению, на ближайших Играх присутствие олимпийской команды России не предусмотрено, поэтому вряд ли я буду смотреть».

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Поздняков неоднократно критиковал МОК за его позицию. Высказывалось и мнение, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпиаду. Так, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала спортсменов, которые примут участие в Играх в нейтральном статусе, «командой бомжей», а Поздняков счел собирающихся на ОИ теннисистов «командой иноагентов».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.