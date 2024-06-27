Глава ОКР Поздняков ответил на вопрос, будет ли он следить за Олимпиадой
Глава Олимпийского комитета России заявил ТАСС, что просмотр Олимпиады в Париже не входит в его планы.
«Я всегда с удовольствием смотрю соревнования, где выступают спортсмены из сборной России, — сказал Поздняков. — К сожалению, на ближайших Играх присутствие олимпийской команды России не предусмотрено, поэтому вряд ли я буду смотреть».
Международный олимпийский комитет (МОК) в марте сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.
Поздняков неоднократно критиковал МОК за его позицию. Высказывалось и мнение, что российским спортсменам унизительно ехать на Олимпиаду. Так, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала спортсменов, которые примут участие в Играх в нейтральном статусе, «командой бомжей», а Поздняков счел собирающихся на ОИ теннисистов «командой иноагентов».
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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