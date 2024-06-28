Лидер сборной Англии Фил Фоден вернулся в расположение команды на Евро

Лидер сборной Англии вернулся в расположение команды на Евро

У полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена и его подруги Ребекки Кук родился сын

Фил Фоден (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Один из лидеров сборной Англии Фил Фоден вернулся в расположение национальной команды на Евро-2024. В аккаунте команды в соцсети Х опубликовали фото игрока «Манчестер Сити» с тренировки.

24-летний полузащитник экстренно покинул расположение сборной 26 июня. Сообщалось, что он уехал по семейным обстоятельствам, но без деталей. Теперь стало известно, что у Фодена и его подруги Ребекки Кук родился сын. У пары это уже третий ребенок.

Фоден выходил в стартовом составе всех трех матчей, которые Англия провела в рамках группового этапа Евро-2024 в Германии. Команда Гарета Саутгейта заняла первое место в группе C.

В 1/8 финала сборная Англии 30 июня в Гельзенкирхене сыграет против команды Словакии.