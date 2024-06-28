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Евро-2024 ,  
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Суперкомпьютер назвал фаворитов в матчах 1/8 финала Евро

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Евро-2024
Первые матчи плей-офф будут сыграны 29 июня. Opta считает, что в 1/4 финала выйдут Германия, Италия, Испания, Англия, Португалия, Франция, Нидерланды и Австрия
Фото: Shaun Botterill / Getty Images
Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Суперкомпьютер статистической компании Opta оценил шансы каждой из сборных в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.

Первые матчи плей-офф Евро-2024 будут сыграны 29 июня. В Дортмунде сборная Германии сыграет с Данией, в Берлине — Швейцария с Италией.

Шансы Германии на выход в четвертьфинал оцениваются в 69,66%, Дании — 30,34%. Вероятность победы Италии, действующего чемпиона Европы, оценивается в 56,20%, Швейцарии — 43,80%.

Стали известны все пары 1/8 финала Евро-2024
Спорт
Фото:Alexander Hassenstein / Getty Images

Прогнозы Opta в остальных матчах:

  • Испания — Грузия (30 июня, Кельн) — 82,40% / 17,60%;
  • Англия — Словакия (30 июня, Гельзенкирхен) — 75,35% / 24,65%;
  • Португалия — Словения (1 июля, Франкфурт-на-Майне) — 72,25% / 24,75%;
  • Франция — Бельгия (1 июля, Дюссельдорф) — 65,50% / 34,50%;
  • Румыния — Нидерланды (2 июля, Мюнхен) — 26,71% / 73,29%;
  • Австрия — Турция (2 июля, Лейпциг) — 62,99% / 37,01%.

Самые высокие шансы на чемпионство, по прогнозу Opta, у сборной Испании — 17,60%. Среди фаворитов также Англия (17,46%), Германия (16,60%) и Франция (12,99%).

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