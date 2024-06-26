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Лидер сборной Англии экстренно покинул расположение команды на Евро

Полузащитник Фил Фоден уехал в Великобританию в связи с неотложными семейными делами. Пока неизвестно, когда он вернется
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден
Полузащитник сборной Англии Фил Фоден (Фото: Global Look Press)

Один из лидеров сборной Англии по футболу Фил Фоден экстренно покинул расположение команды на Евро-2024 и вернулся обратно в Великобританию «в связи с неотложными семейными делами». Об этом со ссылкой на Футбольную ассоциацию Англии (FA) сообщает Sky Sports.

Полузащитник национальной сборной и «Манчестер Сити» в срочном порядке уехал из отеля Spa & GolfResort Weimarer Land поблизости города Эрфурт, где базируется команда Англии. Причины отъезда Фодена не сообщаются. Кроме того, пока неизвестно, когда полузащитник снова сможет присоединиться к сборной.

Фил Фоден выходил в стартовом составе всех трех матчей, которые Англия провела в рамках группового этапа чемпионата по футболу в Германии. Команда Гарета Саутгейта заняла первое место в группе C, а ее следующий матч в 1/8 финала пройдет 30 июня в Гельзенкирхене. Соперник определится позже. Не исключено, что это будет сборная Нидерландов.

В трех матчах Англия набрала пять очков и забила всего два мяча, в связи с чем тренер и футболисты подверглись резкой критике. При этом суперкомпьютер статистической компании Opta снова назвал Англию главным фаворитом турнира — вероятность победы англичан составляет 18,36%.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Фил Фоден сборная Англии по футболу Евро-2024
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