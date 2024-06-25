Англия сыграла вничью и с первого места вышла в плей-офф Евро
Сборная Англии сыграла вничью с командой Словении со счетом 0:0 в заключительном матче группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Кёльне.
Итоговое турнирное положение в группе С:
Англия (5 очков)
Дания (3)
Словения (3)
Сербия (2).
В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Сборные Англии и Дании вышли в плей-офф напрямую.
Словения квалифицировалась в 1/8 финала с третьего места, Сербия покинула турнир.
В 1/8 финала датчане сыграют с Германией 29 июня в Дортмунде. Соперником Англии станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе.
Сборная Словении впервые в истории вышла в плей-офф Евро.
В состав сборной Словении входят защитник Ваня Дркушич из вылетевшего из Российской премьер-лиги «Сочи» и Яка Бийол, который раньше играл за ЦСКА.
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