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Евро-2024 ,  
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Англия сыграла вничью и с первого места вышла в плей-офф Евро

Англия сыграла вничью со Словенией и с первого места вышла в плей-офф Евро
Сюжет
Евро-2024
Встреча в Кёльне завершилась со счетом 0:0
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная Англии сыграла вничью с командой Словении со счетом 0:0 в заключительном матче группового этапа Евро-2024. Встреча прошла в Кёльне.

Итоговое турнирное положение в группе С:

Англия (5 очков)
Дания (3)
Словения (3)
Сербия (2).

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Сборные Англии и Дании вышли в плей-офф напрямую.

Словения квалифицировалась в 1/8 финала с третьего места, Сербия покинула турнир.

В 1/8 финала датчане сыграют с Германией 29 июня в Дортмунде. Соперником Англии станет одна из четырех команд, занявших третье место в группе.

Сборная Словении впервые в истории вышла в плей-офф Евро.

В состав сборной Словении входят защитник Ваня Дркушич из вылетевшего из Российской премьер-лиги «Сочи» и Яка Бийол, который раньше играл за ЦСКА.

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