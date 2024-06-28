Канадцы назвали имена первых шести звезд НХЛ на альтернативный кубок мира

НХЛ в феврале 2025 года проведет в Монреале и Бостоне турнир с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии. Такой формат был выбран вместо Кубка мира, вокруг которого разгорелся скандал из-за участия россиян

Коннор Макдэвид (Фото: Sergei Belski / USA TODAY Sports / Reuters)

Федерация хоккея Канады на своем сайте назвала имена первых шести игроков, которые сыграют за сборную на Турнире четырех наций в 2025 году.

Это двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли («Питтсбург Пингвинз»), самый ценный игрок завершившегося плей-офф НХЛ Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), обладатель приза самому ценному игроку прошедшего регулярного чемпионата Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Кейл Макар («Колорадо»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз») и Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Полный состав будет назван в конце года.

Первый Турнир четырех наций, как ожидается, пройдет с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне. На время его проведения в регулярном чемпионате НХЛ сделают паузу. Этот турнир стал альтернативой Кубку мира.

НХЛ из-за сопротивления ряда сборных возможному участию России пришлось искать альтернативный формат для Кубка мира, который планировался на 2024 год. В частности, Федерации хоккея Финляндии и Швеции грозились не допустить своих игроков до участия в турнире, если в нем смогут участвовать россияне.

В итоге НХЛ решила провести турнир с участием только сборных Канады, США, Швеции и Финляндии.

Кубок мира — это турнир под эгидой НХЛ. Он не имеет отношения к ежегодным чемпионатам мира, которые проводит Международная федерация хоккея (IIHF). Всего он проводился трижды — в 1996, 2004 и 2016 годах.

В 2016-м на турнире выступили восемь команд — Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, а также сборная молодых игроков Северной Америки и сборная Европы (хоккеисты из Швейцарии, Норвегии, Словакии и других стран, не получивших отдельных приглашений). Сборная России под руководством Олега Знарка дошла до полуфинала, где уступила канадцам.

Кубок мира 2024 года планировалось провести в феврале, для чего в регулярном чемпионате НХЛ подразумевалась 17-дневная пауза.