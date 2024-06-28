IIHF не упомянула россиян среди лучших европейцев перед драфтом НХЛ
Международная федерация хоккея (IIHF) в посте в соцсети Х не упомянула российских и белорусских игроков в списке лучших проспектов из Европы в преддверии драфта НХЛ.
«Кто среди европейских игроков будет выше всех задрафтован на предстоящем драфте?» — говорится в этом посте.
К нему прикреплена картинка с шестью хоккеистами с заголовком «Лучшие проспекты Европы». Это финны Конста Хелениус, Эмиль Хемминг и Арон Кивихарью, чех Адам Иржичек, норвежец Микаэль Брандсегг-Нюгор и швейцарец Леон Маггли.
При этом в рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ первое место среди полевых игроков, выступающих вне Северной Америки, занял защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев, второе — форвард петербургского СКА Иван Демидов. Российские хоккеисты обходят в рейтинге Хелениуса, Хемминга, Кивихарью, Иржичека, Брандсегг-Нюгора и Маггли.
В североамериканском рейтинге на первом месте канадский форвард Маклин Селебрини, на втором — белорусский защитник Артем Левшунов.
Сайт НХЛ в статье о предстоящем драфте предполагает, что под первым номером там будет выбран Селебрини, под вторым — Левшунов, под третьим — Силаев.
Драфт НХЛ 2024 года пройдет 28 и 29 июня в Парадайсе (штат Невада).
Ранее IIHF не упомянула российских хоккеистов в материале, посвященном победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли. В составе победителей выступали вратарь Сергей Бобровский, форвард Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.
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