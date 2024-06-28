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IIHF не упомянула россиян среди лучших европейцев перед драфтом НХЛ

IIHF не упомянула россиян среди лучших европейских игроков перед драфтом НХЛ
В шестерку лучших европейских игроков на драфте IIHF не включила Антона Силаева и Ивана Демидова, лидеров рейтинга центрального скаутского бюро НХЛ среди игроков, выступающих вне Северной Америки
Фото: Phillip MacCallum / Getty Images
Фото: Phillip MacCallum / Getty Images

Международная федерация хоккея (IIHF) в посте в соцсети Х не упомянула российских и белорусских игроков в списке лучших проспектов из Европы в преддверии драфта НХЛ.

«Кто среди европейских игроков будет выше всех задрафтован на предстоящем драфте?» — говорится в этом посте.

К нему прикреплена картинка с шестью хоккеистами с заголовком «Лучшие проспекты Европы». Это финны Конста Хелениус, Эмиль Хемминг и Арон Кивихарью, чех Адам Иржичек, норвежец Микаэль Брандсегг-Нюгор и швейцарец Леон Маггли.

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При этом в рейтинге центрального скаутского бюро НХЛ первое место среди полевых игроков, выступающих вне Северной Америки, занял защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев, второе — форвард петербургского СКА Иван Демидов. Российские хоккеисты обходят в рейтинге Хелениуса, Хемминга, Кивихарью, Иржичека, Брандсегг-Нюгора и Маггли.

В североамериканском рейтинге на первом месте канадский форвард Маклин Селебрини, на втором — белорусский защитник Артем Левшунов.

Сайт НХЛ в статье о предстоящем драфте предполагает, что под первым номером там будет выбран Селебрини, под вторым — Левшунов, под третьим — Силаев.

Драфт НХЛ 2024 года пройдет 28 и 29 июня в Парадайсе (штат Невада).

Ранее IIHF не упомянула российских хоккеистов в материале, посвященном победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли. В составе победителей выступали вратарь Сергей Бобровский, форвард Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей Международная федерация хоккея (IIHF) НХЛ Иван Демидов (хоккеист) Антон Силаев
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