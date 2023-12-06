НХЛ сообщила о планах провести Кубок мира без россиян

Турнир планируется провести с участием четырех команд — Канады, США, Швеции и Финляндии

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Национальная хоккейная лига (НХЛ) намерена провести в 2025 году международный турнир без сборной России. Планируется, что в Кубке мира будут участвовать четыре команды — Канады, США, Швеции и Финляндии, сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, слова которого приводятся на сайте лиги.

«Формат турнира еще не доработан, но это то, на чем мы сосредоточены», — сказал Беттмэн.

Глава НХЛ рассказал, что лига планирует проводить Кубок мира раз в четыре года, за два года до Олимпийских игр. «Наша конечная цель — это Олимпиада, через два года — Кубок мира, через два года — Олимпиада, через два года — Кубок мира. Это тот цикл, в который мы пытаемся попасть», — отметил он.

В ноябре исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш заявил, что россияне, скорее всего, не выступят на международном турнире лиги в 2025 году, где планируется участие игроков из Канады, США, Швеции и Финляндии. НХЛ из-за сопротивления ряда сборных пришлось искать альтернативный формат для Кубка мира, который планировался на 2024 год, и в итоге менять сроки его проведения. В частности, отмечалось, что Федерации хоккея Финляндии и Швеции пригрозили не допустить своих игроков до участия в турнире, если в нем смогут участвовать россияне.

Всего Кубок мира проводился трижды: в 1996, 2004 и 2016 годах. Во всех неизменно выступали Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия.

В 2016-м в турнире выступили восемь команд: Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия, а также сборная молодых игроков из Северной Америки и сборная Европы, составленная из представителей Швейцарии, Норвегии, Словакии и других стран, национальные команды которых не получили приглашения. На том турнире сборная России под руководством Олега Знарка дошла до полуфинала, где уступила канадцам.

С 2016 года игроки НХЛ не выступали на международных турнирах.