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Евро-2024 ,  
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Украинского футболиста назвали худшим игроком на групповой стадии Евро

WhoScored назвал украинского вратаря Лунина худшим игроком групповой стадии Евро
Сюжет
Евро-2024
Андрей Лунин получил самый низкий рейтинг среди футболистов, которые хоть раз выходили на поле в составе своих сборных в первых трех матчах турнира
Андрей Лунин пропускает первый гол в матче против сборной Румынии&nbsp;
Андрей Лунин пропускает первый гол в матче против сборной Румынии  (Фото: Global Look Press)

Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин стал худшим игроком групповой стадии чемпионата Европы по футболу. Это следует из сводки статистического сайта WhoScored, оценившего всех футболистов турнира, которые хоть раз выходили на поле.

С рейтингом 3,8 Лунин занял последнее место среди 475 игроков, принимавших участие хотя бы в одном из матчей трех туров группового этапа Евро-2024. Для сравнения, голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили получил оценку 7,75 балла. На первом месте в списке идет полузащитник команды Испании Фабиан Руис с рейтингом 8,39.

Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе матча первого тура группы Е, в котором Украина разгромно проиграла сборной Румынии со счетом 0:3. Голкипер показал неуверенную игру, после чего тренер команды Сергей Ребров отправил Лунина в запас, заменив его на вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина.

После трех туров все команды в группе Е набрали по четыре очка, однако из-за разницы забитых и пропущенных мячей Украина заняла последнее место и не смогла пройти в плей-офф.

Лунин стал игроком «Реала» в 2018 году, когда перешел в мадридский клуб из луганской «Зари». В прошедшем сезоне украинец занял место основного голкипера «Реала» в связи с травмой бельгийца Тибо Куртуа. После сезона 2023/2024 Лунин стал первым двукратным обладателем Лиги чемпионов среди футболистов постсоветского пространства. Он также занял третье место в сезоне Лиги чемпионов по отраженным ударам и седьмое — по пропущенным голам (10) среди вратарей, сыгравших более шести игр. Также он дважды сыграл на ноль и стал одним из пяти вратарей, который отразил пенальти в прошедшем сезоне Лиги чемпионов.

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Ярослав Гронский Ярослав Гронский
сборная Украины по футболу Андрей Лунин Евро-2024
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