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Евро-2024 ,  
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Украина разгромно проиграла Румынии в первом матче на Евро-2024

Сюжет
Евро-2024
Матч в Мюнхене завершился со счетом 3:0. Голы забили Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш. Деннис Ман записал на свой счет две передачи
Сборная Румынии отмечает гол Дениса Дрэгуша
Сборная Румынии отмечает гол Дениса Дрэгуша (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Сборная Украины потерпела крупное поражение на старте чемпионата Европы по футболу, проиграв в Мюнхене румынам.

Матч первого тура группы E завершился со счетом 3:0.

Первый гол украинцы пропустили на 29-й минуте — Андрей Лунин выбил мяч на Денниса Мана, который отпасовал Николае Станчу, а тот пробил издалека в девятку.

На 53-й минуте у румынской команды отличился Рэзван Марин, который забил из-за пределов штрафной.

На 57-й минуте Денис Дрэгуш с передачи Мана довел счет до разгромного, получив мяч перед пустыми воротами.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию встречи.

Украина проиграла первый тайм стартового матча на Евро
Спорт
Фото:Clive Mason / Getty Images

Румыния одержала лишь вторую победу на Евро при 17 сыгранных матчах. Перед встречей с Украиной у румын был худший процент побед среди сборных, участвовавших в Евро хотя бы два раза.

Украина еще ни разу не играла на ноль на Евро.

Ман стал первым румынским футболистом с ЧМ-1994 (после Георги Хаджи), сделавший две результативные передачи в матче крупного турнира.

В следующем туре украинцы встретятся со словаками 21 июня в Дюссельдорфе, а румыны — с бельгийцами 22 июня в Кельне.

Сборная Румынии возглавила турнирную таблицу группы E с тремя очками. Выступающие в этом квартете Словакия и Бельгия сыграют между собой позднее в понедельник (начало в 19:00 мск). В плей-офф попадут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные среди занявших третьи строчки.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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