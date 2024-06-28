Глава РФС увидел прогресс в игре сборной России под руководством Карпина

Александр Дюков отметил, что при Карпине «сборная стремится играть в современный, интенсивный футбол». «Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — сказал он.

Александр Дюков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Российский футбольный союз (РФС) разделяет подход главного тренера сборной Валерия Карпина. Об этом заявил глава РФС Александр Дюков, которого цитирует пресс-служба РФС.

РФС продлил контракт с Карпиным на четыре года.

«Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков», — сказал Дюков.

Глава РФС отметил, что при Карпине «сборная стремится играть в современный, интенсивный футбол». «Четырехлетний контракт подтверждает наше взаимное доверие и готовность к долгосрочному сотрудничеству», — сказал он.

Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в групповом раунде квалификации ЧМ-2022 и должна была сыграть в стыковом турнире. Однако в феврале 2022 года российские команды были отстранены от всех международных турниров из-за боевых действий на Украине.

Последние два с лишним года команда участвует только в товарищеских матчах.