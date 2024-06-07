Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче
Футболисты сборной России обыграли в гостях команду Белоруссии в товарищеском матче со счетом 4:0.
Голы забили Иван Обляков (8-я минута), Константин Тюкавин (20) и Федор Чалов (63, 69).
В стартовом составе вышел голкипер Матвей Сафонов. Ранее 7 июня стало известно, что 25-летнему футболисту ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам.
На второй тайм вышел 26-летний голкипер московского «Спартака» Александр Максименко, для которого это был дебют в сборной России. Также первый матч в национальной команде провел 23-летний защитник «Ростова» Илья Вахания.
Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи. В последней игре подопечные Валерия Карпина в марте обыграли команду Сербии (4:0), которая вскоре примет участие в Евро-2024.
На Калужском шоссе в Подмосковье заметили смерч. Видео
Российскую альтернативу телеигры «Форт Боярд» снимут в Кронштадте. Фото
Зампред ВТБ сравнил политику Центробанка с «Игрой в бисер»
Видеокадры с киллером, который преследует и стреляет в мужчину в Москве
Крупнейший импортер призвал отменить НДС на вино
Байден заявил о запрете Украине бить по Москве и Кремлю американскими ракетами
Греф и Костин спрогнозировали повышение ключевой ставки. Подробности
ЦБ в день рождения Пушкина выпустил памятную монету с героями сказок. Видео
Бывший завод Mercedes в Подмосковье начнет выпускать автомобили Maxeed
Набиуллина назвала три задачи для экономики России на ближайшие года. Подробности