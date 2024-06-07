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Сборная России разгромила Белоруссию в товарищеском матче

Сборная России разгромила команду Белоруссии в товарищеском матче
Встреча завершилась со счетом 4:0. Дубль сделал форвард ЦСКА Федор Чалов
Игроки сборной России
Игроки сборной России (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Футболисты сборной России обыграли в гостях команду Белоруссии в товарищеском матче со счетом 4:0.

Голы забили Иван Обляков (8-я минута), Константин Тюкавин (20) и Федор Чалов (63, 69).

В стартовом составе вышел голкипер Матвей Сафонов. Ранее 7 июня стало известно, что 25-летнему футболисту ограничили выезд из России из-за долгов по алиментам.

На второй тайм вышел 26-летний голкипер московского «Спартака» Александр Максименко, для которого это был дебют в сборной России. Также первый матч в национальной команде провел 23-летний защитник «Ростова» Илья Вахания.

Из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России с 2022 года проводит только товарищеские матчи. В последней игре подопечные Валерия Карпина в марте обыграли команду Сербии (4:0), которая вскоре примет участие в Евро-2024.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу Белоруссия Валерий Карпин Матвей Сафонов
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