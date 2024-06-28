Карпин выразил надежду на допуск сборной России к турнирам

Карпин также отметил, что для него важно иметь возможность и дальше параллельно тренировать «Ростов»

Валерий Карпин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду на допуск к турнирам в течение предстоящих четырех лет. Карпина цитирует пресс-служба РФС.

Карпин 28 июня сообщил, что останется главным тренером сборной России до 2028 года.

«Очень надеюсь, что в этом цикле нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах», — сказал он.

Карпин отметил, что для него важно иметь возможность и дальше параллельно с работой в сборной тренировать «Ростов».

Карпин руководит сборной с июля 2021 года. С февраля 2022 года национальная команда не провела ни одного официального матча из-за отстранения в связи с боевыми действиями на Украине. Сборная участвует только в товарищеских встречах.