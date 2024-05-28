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Врачи допустили Майка Тайсона до боя с 27-летним блогером

Врачи допустили Майка Тайсона до боя с 27-летним блогером Джейком Полом
Накануне 57-летнему Тайсону потребовалась медпомощь во время перелета в Лос-Анджелес из‑за обострения язвы. Бой против Джейка Пола у бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 20 июля
Майк Тайсон
Майк Тайсон (Фото: Cooper Neill / Getty Images for Netflix)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон, которому стало плохо во время полета на рейсе Майами — Лос‑Анджелес, сможет провести бой против блогера Джейка Пола. Об этом ТАСС сообщил представитель Тайсона.

Накануне 57-летнему Тайсону потребовалась медицинская помощь во время перелета в Лос-Анджелес. Из‑за обострения язвы за 30 минут до приземления у боксера начались тошнота и головокружение.

«Майк допущен до боя врачами. Угрозы поединку нет», — сказал представитель Тайсона.

Майку Тайсону потребовалась медпомощь во время перелета в Лос-Анджелес
Спорт
Майк Тайсон

Бой Тайсона и 27-летнего Пола запланирован на 20 июля в Арлингтоне (штат Техас).

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.

У Пола девять побед в десяти боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри.

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