Врачи допустили Майка Тайсона до боя с 27-летним блогером
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон, которому стало плохо во время полета на рейсе Майами — Лос‑Анджелес, сможет провести бой против блогера Джейка Пола. Об этом ТАСС сообщил представитель Тайсона.
Накануне 57-летнему Тайсону потребовалась медицинская помощь во время перелета в Лос-Анджелес. Из‑за обострения язвы за 30 минут до приземления у боксера начались тошнота и головокружение.
«Майк допущен до боя врачами. Угрозы поединку нет», — сказал представитель Тайсона.
Бой Тайсона и 27-летнего Пола запланирован на 20 июля в Арлингтоне (штат Техас).
Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.
У Пола девять побед в десяти боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри.
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