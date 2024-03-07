Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом, который на 30 лет моложе

Бой между Тайсоном, которому будет 58 лет, и 27-летним Полом запланирован на 20 июля в Техасе

Майк Тайсон (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон и блогер Джейк Пол проведут боксерский поединок 20 июля в Арлингтоне (штат Техас, США), сообщили организаторы Most Valuable Promotions.

Бой будет транслироваться на Netflix. ESPN отмечает, что статус боя — профессиональный или выставочный — пока неизвестен.

В октябре прошлого года представитель Тайсона говорил, что тот больше не планирует проводить бои.

В последний раз Тайсон выходил на ринг в 2020 году в выставочном поединке против Роя Джонса. В андеркарде того боя Пол нокаутировал бывшего игрока НБА Нейта Робинсона.

Организаторы назвали бой Тайсон — Пол «поединком мечты», который случается раз в жизни.

Тайсон завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений.

У 27-летнего Пола девять побед в 10 боксерских боях и одно поражение от Томми Фьюри.