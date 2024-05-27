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Майку Тайсону потребовалась медпомощь во время перелета в Лос-Анджелес

Представитель Тайсона заявил, что из‑за обострения язвы за 30 минут до приземления у боксера начались тошнота и головокружение
Майк Тайсон
Майк Тайсон (Фото: Reuters)

Легенде бокса Майку Тайсону потребовалась медицинская помощь во время полета на рейсе Майами — Лос‑Анджелес. Об этом сообщило издание Touch Weekly.

«Майку в самолете потребовалась неотложная медицинская помощь, и на борт прибыли медики», — сообщил источник Touch Weekly, который также рассказал, что до прибытия медиков бортпроводники попросили присутствовавших на рейсе сотрудников медучреждений оказать помощь Тайсону.

Представитель Тайсона подтвердил New York Post эту информацию. «Из‑за обострения язвы за 30 минут до приземления у него начались тошнота и головокружение. Он благодарен медицинскому персоналу, который помог ему», — рассказали представители боксера», — говорится в заявлении представителей 57-летнего боксера.

Тайсон 20 июля проведет боксерский поединок с 27-летним блогером Джейком Полом. Последний официальный бой Тайсон провел в 2005 году, а в 2020-м принял участие в показательном поединке против Роя Джонса. Всего на его счету 50 побед и шесть поражений. Он является бывшим абсолютным чемпионом по боксу.

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