Беспилотные ИИ-болиды с трудом доехали до финиша в своей первой гонке в ОАЭ

Управляемые ИИ болиды с трудом доехали до финиша в своей первой гонке

Мероприятие прошло на трассе «Формулы-1» в ОАЭ, в одном из заездов с ИИ-болидом соревновался Даниил Квят. В квалификации и гонке беспилотные машины вели себя порой непредсказуемо, просто останавливаясь на трассе

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В ОАЭ прошла первая в мире гонка управляемых искусственным интеллектом болидов в рамках Автономной гоночной лиги Абу-Даби (A2RL).

Участникам понадобилось больше часа, чтобы преодолеть всего восемь кругов трассы «Формулы-1». Для сравнения — в прошлом году чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен проехал по этой трассе 58 кругов чуть менее чем за полтора часа.

Заезд прошел 27 апреля, в гонке участвовали восемь команд, их болиды Dallara Super Formula были оснащены камерами и многочисленными датчиками, а управлял ими искусственный интеллект. Победителем стала команда TUM Мюнхенского технического университета.

Во время квалификационных заездов болиды резко меняли траекторию, разворачивались, направлялись к ограждениям и съезжали с трассы, отмечает The Verge.

В гонке с участием четырех болидов лидирующий Polimove съехал с трассы на четвертом круге. Болид TUM проехал мимо, а два других из-за объявленного «желтого флага» решили на обгон не идти. На последнем круге TUM объехал уже остановившийся болид Unimore и победил.

В гонке человека против ИИ-болида, которая прошла в рамках мероприятия, c заметным преимуществом победил бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят.

Призовой фонд соревнований составил $2,25 млн.