Создатель самого успешного болида в истории «Формулы-1» покинет Red Bull
Один из самых успешных конструкторов в истории автоспорта Эдриан Ньюи уйдет с поста технического директора Red Bull, сообщает Auto Motor und Sport.
Британец работает в Red Bull c 2006 года, его контракт рассчитан до 2025-го, но он собирается уйти к концу года.
Ньюи является автором концепции всех семи чемпионских болидов Red Bull. Ранее он также работал с Williams и McLaren. Всего он выиграл с тремя командами 12 Кубков конструкторов, а семь разных гонщиков на его болидах одержали 13 побед в чемпионате.
Разработанный Ньюи для сезона 2023 года болид RB19 является самым успешным в истории — он выиграл 21 из 22 гонок, в которых участвовал.
Эксперты считают, что 65-летний Ньюи, скорее всего, перейдет в Ferrari, хотя сообщалось также о его контактах с Aston Martin.
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