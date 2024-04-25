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Создатель самого успешного болида в истории «Формулы-1» покинет Red Bull

Создатель самого успешного болида в истории «Формулы-1» Ньюи покинет Red Bull
Работавший в Red Bull с 2006 года Эдриан Ньюи досрочно покинет команду, для которой создал самый успешный болид RB19
Макс Ферстаппен и Эдриан Ньюи
Макс Ферстаппен и Эдриан Ньюи (Фото: Clive Mason / Getty Images)

Один из самых успешных конструкторов в истории автоспорта Эдриан Ньюи уйдет с поста технического директора Red Bull, сообщает Auto Motor und Sport.

Британец работает в Red Bull c 2006 года, его контракт рассчитан до 2025-го, но он собирается уйти к концу года.

Ньюи является автором концепции всех семи чемпионских болидов Red Bull. Ранее он также работал с Williams и McLaren. Всего он выиграл с тремя командами 12 Кубков конструкторов, а семь разных гонщиков на его болидах одержали 13 побед в чемпионате.

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Спорт
Фото:Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images

Разработанный Ньюи для сезона 2023 года болид RB19 является самым успешным в истории — он выиграл 21 из 22 гонок, в которых участвовал.

Эксперты считают, что 65-летний Ньюи, скорее всего, перейдет в Ferrari, хотя сообщалось также о его контактах с Aston Martin.

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