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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Винер заявила, что «народ не простит» поехавших на Олимпиаду спортсменов

Винер: простой народ не простит спортсменов за нейтральный статус на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Ирина Винер заявила, что не понимает, как можно выступать «без флага и родины», поскольку это унизительно, и болельщики таких спортсменов не поддержат
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила «Спорт-Экспрессу», что не понимает, как спортсмены могут согласиться на такое унижение, как выступление на Олимпиаде на условиях МОК.

МОК 19 марта объявил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 человек, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Требований об осуждении спецоперации к ним предъявляться не будет.

«Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе», — сказала Винер.

Винер во вторник назвала «командой бомжей» россиян, которые поедут на Олимпиаду. Первая ракетка России Дарья Касаткина после этого назвала себя бомжом в соцсетях.

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«Но разве это не команда бомжей? Команда беженцев! Если нет флага, гимна, родины — кто это такие? Касаткина, например, займет первое место, встанет на пьедестал. И чей флаг поднимут? <...> Как можно терпеть такие унижения», — отметила Винер.

Ранее от выступления в нейтральном статусе отказались спортсмены в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, стрельба из лука, лыжные гонки и плавание. Первая ракетка России Даниил Медведев, напротив, заявил, что будет рад выступить на Играх и будет соблюдать все требования МОК.

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Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Ирина Винер художественная гимнастика
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