Винер: простой народ не простит спортсменов за нейтральный статус на Олимпиаде

Винер заявила, что «народ не простит» поехавших на Олимпиаду спортсменов

Ирина Винер заявила, что не понимает, как можно выступать «без флага и родины», поскольку это унизительно, и болельщики таких спортсменов не поддержат

Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила «Спорт-Экспрессу», что не понимает, как спортсмены могут согласиться на такое унижение, как выступление на Олимпиаде на условиях МОК.

МОК 19 марта объявил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 человек, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Требований об осуждении спецоперации к ним предъявляться не будет.

«Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе», — сказала Винер.

Винер во вторник назвала «командой бомжей» россиян, которые поедут на Олимпиаду. Первая ракетка России Дарья Касаткина после этого назвала себя бомжом в соцсетях.

«Но разве это не команда бомжей? Команда беженцев! Если нет флага, гимна, родины — кто это такие? Касаткина, например, займет первое место, встанет на пьедестал. И чей флаг поднимут? <...> Как можно терпеть такие унижения», — отметила Винер.

Ранее от выступления в нейтральном статусе отказались спортсмены в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, стрельба из лука, лыжные гонки и плавание. Первая ракетка России Даниил Медведев, напротив, заявил, что будет рад выступить на Играх и будет соблюдать все требования МОК.