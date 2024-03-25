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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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NYT узнала, что на Западе опасаются терактов на Олимпиаде в Париже

NYT: западные разведки опасаются терактов на Олимпиаде в Париже
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На Западе опасаются терактов в Европе после событий в «Крокус Сити Холле», пишет NYT. В ООН назвали «первоклассной мишенью» для боевиков Олимпийские игры в Париже
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, могут стать «первоклассной мишенью» для террористов. Такими опасениями поделились в разговоре с The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в западных разведках и экспертов.

«Я беспокоюсь из-за Олимпийских игр в Париже, — приводит издание слова координатора группы наблюдателей в ООН Эдмунда Фиттон-Брауна. — Они были бы первоклассной мишенью для террористов». По данным NYT, аналогичного мнения придерживаются и другие западные специалисты по борьбе с терроризмом. Они считают, что теракт в «Крокус Сити Холле» может побудить «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) удвоить атаки стран Европы, особенно Франции, Бельгии и Великобритании.

Издание со ссылкой на доклад ООН пишет о наличии свидетельств «текущих и незавершенных оперативных планов на европейской территории, реализуемых ИГ». Основными факторами, которые могут вдохновить боевиков на атаку, являются наличие «спящих ячеек» в Европе, ситуация в секторе Газа, заявил NYT неназванный сотрудник спецслужб одной из стран Запада.

Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

После теракта в «Крокус Сити Холле» президент Франции Эмманюэль Макрон собрал Совет по обороне и национальной безопасности, где было принято решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого. По данным телеканала BFMTV, для обеспечения безопасности на Олимпийских играх намерены привлечь порядка 2 тыс. человек, в том числе большинство сотрудников муниципальной полиции. Вместе с тем в конце февраля французские СМИ писали о краже ноутбука с «конфиденциальной» информацией, в том числе планы по обеспечению безопасности на Олимпиаде, у сотрудника мэрии Парижа.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали 182. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ. ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников нападения. Последних суд отправил под арест до 22 мая.

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Юлия Овчинникова
Франция Россия Крокус Сити Холл Олимпийские игры теракт
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