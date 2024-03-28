В Германии назвали экс-тренера «Спартака» кандидатом на пост в «Баварии»
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери является одним из кандидатов на замену Томасу Тухелю в мюнхенской «Баварии» на случай, если клуб не сможет переманить Хаби Алонсо из «Байера». Об этом пишет немецкая газета Tz.
В феврале стало известно, что Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона. У Алонсо, который возглавляет главного конкурента мюнхенского клуба в этом сезоне, контракт до 2026 года. Sky Sport в феврале сообщал, что «Бавария» уже сделала предложение Алонсо.
При этом у руководства клуба есть список альтернативных кандидатов, в числе которых Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Эмери.
Эмери работал в «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», ПСЖ, «Арсенал», «Вильярреал», а с 2022-го руководит «Астон Виллой», которая в этом сезоне идет на четвертом месте в АПЛ.
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