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В Германии назвали экс-тренера «Спартака» кандидатом на пост в «Баварии»

Tz: «Бавария» рассматривает экс-тренера «Спартака» Эмери на замену Тухелю
Как пишет Tz, Унаи Эмери вместе с Роберто Де Дзерби являются альтернативными кандидатами на пост главного тренера «Баварии», если клуб не договорится с Хаби Алонсо
Унаи Эмери
Унаи Эмери (Фото: Ryan Pierse / Getty Images)

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери является одним из кандидатов на замену Томасу Тухелю в мюнхенской «Баварии» на случай, если клуб не сможет переманить Хаби Алонсо из «Байера». Об этом пишет немецкая газета Tz.

В феврале стало известно, что Тухель покинет «Баварию» по окончании сезона. У Алонсо, который возглавляет главного конкурента мюнхенского клуба в этом сезоне, контракт до 2026 года. Sky Sport в феврале сообщал, что «Бавария» уже сделала предложение Алонсо.

При этом у руководства клуба есть список альтернативных кандидатов, в числе которых Роберто Де Дзерби («Брайтон») и Эмери.

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Эмери работал в «Спартаке» в 2012 году. После этого он возглавлял «Севилью», ПСЖ, «Арсенал», «Вильярреал», а с 2022-го руководит «Астон Виллой», которая в этом сезоне идет на четвертом месте в АПЛ.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Бавария ФК Спартак Москва Унаи Эмери
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